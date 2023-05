Due Mari in giardino: via al comitato

di Gaia Papi

Meno di trenta giorni per presentare le proprie osservazioni e sperare che il progetto venga rivisto. Il progetto in questione è quello della 2 Mari, per la realizzazione delle quattro corsie della E78 nel tratto aretino San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero. I pochi, pochissimi giorni rimasti, sono quelli dei residenti della zona che hanno scoperto, per caso, che a breve le loro proprietà e parti di esse, verranno espropriate.

Si sono riuniti in un comitato "di via Salvadori", al momento composto da una settantina di persone, ma quelle interessate sono molte di più. E stasera si ritroveranno per la prima volta nella polisportiva di via Romana, alle 21. A presiederlo è l’ingegner Stefano Tiberi (nella foto). "Nessuno si oppone alla realizzazione della 2 Mari, beninteso, ma abbiamo perplessità sugli aspetti di dettaglio come gli svincoli e i cavalcavia, che riteniamo dovrebbero essere localizzati lontani dalle abitazioni" spiega.

Ci sono casi in cui su grandi proprietà vengono espropriati pochi metri quadrati, altre che vengono dimezzate, altre ancora dove tutta l’area posseduta deve essere liberata per lasciar spazio alle opere propedeutiche per la realizzazione. "Ad essere interessati cittadini, aziende, anche la parrocchia di San Marco con tanto di campo di calcio".

"Le opere sono state pubblicate solo sul sito di Anas; sono passate totalmente sotto silenzio. Come può un privato cittadino venire a conoscenza dei dettagli senza un’adeguata campagna informativa? Non a caso, la pubblicazione del progetto preliminare di un’opera di queste dimensioni, ha solo una osservazione. Nessuno si è preso la briga di interessare ed informare i cittadini. Gli aretini non possono certo essere affogati dai progetti realizzati lontano da qui e quindi dalle nostre esigenze". L’avviso è stato pubblicato il 27 aprile, c’è tempo un mese per esprime le proprie osservazioni e sperare in una modifica,

"Termine che al principio doveva essere di un mese, poi i progetti sono scomparsi dal sito, e infine riapparsi. Insomma sembra che la volontà sia non ricevere osservazioni e andare spediti verso la realizzazione dell’opera" continua l’ingegnere. "I tempi sono strettissimi, ma stiamo lavorando per cercare di portare delle alternative. Ad esempio ad alcuni residenti verrebbero spazzati via i loro giardini per la realizzazione di un cavalcavia che andrebbe a servire cinque o sei famiglie, le stesse che sono contrarie alla realizzazione del progetto.

Il nostro obiettivo è far modificare il progettoaffinché porti meno disturbo alla popolazione. Ad esempio spostare il cavalcavia e posizionarlo nello svincolo di quelle aree dove ci sono piazzali e campi" continua Tiberi. "Vogliamo informare chi ancora non sae vogliamo essere ascoltati. Fra un mese arriveranno le notifiche di esproprio, e quel punto non ci sarà più tempo per opporsi".