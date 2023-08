Due Mari, il comitato punta sul Tar "Il Comune faccia ricorso con noi"

di Gaia Papi

"Le bretelle? Siamo di fronte a un progetto mastodontico. Una strada a due corsie, alta da sei ai 15metri e larga 45. Il consumo del suolo, è immenso" spiega l’ingegnere Gabriele Clerissi, tecnico del comitato Bretelle. La rabbia non si placa all’indomani del rifiuto del ministero di eseguire una valutazione di impatto ambientale sul lotto di lavori di completamento delle bretelle che collegheranno la Due Mari e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e la Umbro-Casentinese. Si tratta delle due bretelle la cui realizzazione venne prescritta nel 2004 in occasione della valutazione ambientale a cui venne sottoposta la Due Mari, per ridurre i problemi di viabilità nel momento in cui i cantieri avranno il maggiore impatto sul nodo di Olmo rendendolo inutilizzato per lungo tempo.

La prima è quella da San Zeno a San Giuliano, la seconda da San Zeno va verso la Sr71. Per la realizzazione "verrà trasportato un milione e 300 metri cubi di terreno dalle cave di Grosseto, a 160 chilometri da qui. Ogni camion trasporta sette metri cubi di materiale da costruzione, basta fare due conti per capire l’immenso movimento di mezzi pesanti che ci sarà da queste parti" continua Clerissi per il quale "sarà un lavoro altamente impattante, che si estenderà tra la direttissima e la zona di San Zeno, e per il quale verrà sbancata la collina; una collina con vincoli ambientali e interessata di recente da incendi, elemento questo che vieterebbe per decenni di costruirvi. Va aggiunto un elemento di non poco conto: alcune abitazioni che sorgono proprio sul terreno oggetto di lavori, verranno rase al suolo. Non solo, ma indirizzare per anni lì tutto il traffico della Valdichiana, è folle".

Clerissi non ha dubbi: "Un’opera sbagliata, lo diciamo da tempo. La migliore soluzione è il percorso alternativo da noi proposto, la costruzione delle bretelle dalla parte opposta alla Direttissima, verso il canale maestro della Chiana. Là dove ci sono solo campi, niente case. Il che permetterebbe la costruzione di una strada a raso, senza inutili e costose sopraelevate e senza ripercussioni sulle abitazioni".

Le prossime mosse del comitato? "Chiediamo al Comune l’impegno di supportarci facendo ricorso al Tar. Il comitato, dal canto suo, si sta già adoperando per muoversi in questa direzione da solo. Certo, le nostre forze sono piccola cosa rispetto a quelle di un Comune. E poi aspettiamo che venga convocata la Conferenza dei servizi, ben consapevoli che una importante battaglia è stata persa, e che in sede di Conferenza poco potrà essere fatto".