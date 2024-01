"Due Mari, avanti con i cantieri". Giani: priorità della Toscana

"Avanti con la Due Mari". Il governatore Eugenio Giani traccia la rotta e sintonizza il cronometro dei tempi e dei cantieri verso il completamento della grande infrastruttura che collega Tirreno e Adriatico. Mai così lontano, e da decenni. Forse adesso la time-line dei lavori ha preso un passo diverso, più spedito. A imprimere un’accelerazione c’è il piano di interventi per la Toscana messo a terra dal commissario straordinario di Anas e dalla Regione e che stabilisce le priorità. Prima opera a vedere il completamento sarà la Tirrenica, subito dopo arriva la Due Mari. Giani è netto quando scandisce l’importanza dell’opera che non può fermarsi: "È un’infrastruttura strategica per i collegamenti trasversali e adesso abbiamo l’opportunità di completare il percorso tra Tirreno e Adriatico. Devo dire che Anas sta lavorando bene sulla E78 nei tre lotti a quattro corsie che mancavano tra Siena e Grosseto. A questo punto è necessario lavorare sull’attraversamento di Arezzo nello snodo con Palazzo del Pero". Ma resta il nodo delle bretelle che impatta sul percorso della grande infrastruttura e le perplessità del Comune che ha fatto ricorso al Tar e con l’assessore Marco Sacchetti è pronto a chiedere un incontro proprio con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli.

"Prima di tutto c’è la Tirrenica ma subito dopo nel cronoprogramma dei cantieri non più rinviabili c’è la E78 e l’attraversamento di Arezzo nella sua parte periferica e la connessione con Palazzo del Pero". Giani non chiude la porta, anzi la tiene aperta al dialogo con l’amministtrazione comunale e tuttavia rilancia sulla necessità di completare un percorso che non può essere fermato. "Se il Comune ha disponibilità di prevedere lo svincolo bene, ma se ha ancora perplessità, vedremo di ricreare una soluzione condivisa proprio su quel passaggio, ma la quattro corsie da Palazzo del Pero deve andare avanti". Anche perchè adesso è il momento buono, la congiuntura che forse non si presenterà un’altra volta. Il governatore toscano ha incontrato "il ministro Fitto e abbiamo ragionato su una grande opportunità che dobbiamo cogliere per completare le grandi infrastrutture in Toscana, ovvero i fondo di sviluppo e coesione che per quanto riguarda la nostra regione prevede un plafond di 683 milioni per interventi fatti da Comuni, Province, enti locali e il 40 per cento che corrisponde circa a 400-500 milioni sono destinati alle opere stradali". Anche per questo rilancia sull’accelerazione ai cantieri che non possono subire rallentamenti e nuovi stop. "è un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere. I collegamenti trasversali vanno potenziati e in questo caso con le quattro corsie sulla E78 nei lotti che ancora mancano. Le connessioni verticali da nord e sud e tra queste l’autostrada funzionano, ma è nel collegamento tra est e ovest del Paese che dobbiamo portare a compimento opere fondamentali per la Toscana come la Due Mari. Noi intendiamo accelerare sulla tabella di marcia e mettere in sicurezza i tre lotti ancora da completare ma al tempo stesso, occorre portare avanti l’attraversamento di Arezzo". Posizione netta lungo un percorso già tracciato che tuttavia mantiene aperto un canale di dialogo con il Comune proprio sulle contestate bretelle, al centro della protesta dei comitati nati nella zona di San Giuliano e San Zeno.

Ma la rotta è già traccia e indietro non si torna.