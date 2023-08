Due Mari avanti a tutto gas Il ministero gela i comitati

di Gaia Papi

Due Mari, parte in salita la battaglia di cittadini e Comune. Il progetto delle due bretelle, necessarie per la costruzione del tratto aretino, non verrà sottoposto a valutazione di impatto ambientale come speravano i cittadini che si erano costituiti in comitato. Lo ha deciso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere della commissione tecnica di verifica, "Non rilevando impatti ambientali significativi o peggiorativi". Le due bretelle, che da San Zeno vanno, una verso Battifolle-Chiani e l’altra verso la Valdichiana, nel 2005 non erano state assoggettate a valutazione di impatto ambientale, ma il Comune ne aveva poi richiesto la Via. Niente da fare. Lo scoramento è generale, passa dal Comune all’opposizione, fino, ovviamente, ai residenti. "Siamo rimasti sorpresi. Pensavamo che fosse un intervento che avesse tutte le caratteristiche per essere sottoposto ad una valutazione ambientale, anche solo per l’enorme movimentazione di terreno" spiega l’assessore Marco Sacchetti. "E’ grande la delusione, la situazione si complica. Ora ci rimane solo una strada: esporre i nostri dubbi tecnici in fase di conferenza dei servizi quando verrà programmata. Ma in quella fase sarà difficile ottenere risultati importanti. E poi valuteremo se fare o meno ricorso al Tar. Con i nostri tecnici studieremo se ci potranno essere le condizioni per vincere" continua Sacchetti. "Certo, lo ribadisco, l’opera è strategica, non vogliamo mettere il bastone fra le ruote; ma la partenza per una realizzazione serena è già tutta in salita". Della necessitò di un ricorso al Tar parlano i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno: "Presenteremo fin dai prossimi giorni un atto di indirizzo nel quale chiederemo al Comune di farsi protagonista della vicenda, con la presentazione di un ricorso al Tar avverso questo provvedimento. Ricorso che, lo ricordiamo, può essere promosso entro 60 giorni dalla notifica". "È una follia pensare che un’opera così grande che prevede la costruzione di bretelle da 6 a 15 metri rispetto alla quota, non possa essere impattante" spiegano i residenti. Più di 900 le osservazioni inviate ad Anas per le frazioni interessate; un comitato, quello delle Bretelle, che fino all’ultimo ha sperato in una decisione del Ministero che andasse in questa direzione. "E invece la guerra è persa. Adesso il ruolo del comitato viene meno, senza le istituzioni si va poco lontano. Nel provvedimento del Ministero non si fa minimamente cenno alle 940 osservazioni, dando un taglio netto alle richieste di molti residenti. Adesso spetta al Comune fare ricorso" spiega Roberto Gennai del comitato bretelle.