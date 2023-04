Due mamme, genitori a metà "La nostra vita a ostacoli"

di Lucia Bigozzi

Sarà una sentenza del tribunale dei minori a dire se Valentina potrà viaggiare all’estero con i figli. Per ora lei si sente "un genitore fantasma". Due bambini, di nove e tre anni, desiderati con la moglie Areta, anglo-polacca, che li ha concepiti e messi al mondo ricorrendo al seme di un donatore, in una clinica in Danimarca. Ora, la coppia aretina unita civilmente nel 2016 attende l’ultimo atto del percorso: l’adozione da parte del genitore non biologico.

Valentina quali sono gli ostacoli nella vita quotidiana?

"Mia moglie Areta viaggia all’estero per lavoro e io sono qui con i bambini ma ho sempre paura che accada qualcosa o il timore di dover mettere una firma che non posso fare perchè per lo Stato io non esisto come genitore".

Altro esempio?

"È capitato che il bambino più grande sia stato ricoverato in ospedale per un piccolo intervento ma io non ho potuto assisterlo. E’ consentito solo a mia moglie, madre biologica. Non posso viaggiare con loro all’estero per lo stesso motivo. E’ doloroso sentirsi discriminata dallo Stato sul piano giuridico. Io vivo e mi occupo della mia famiglia e dei nostri figli ogni giorno, così come fanno tutte le coppie eterosessuali. Le famiglie monogenitoriali sono penalizzate, è una grande ingiustizia".

Perchè avete deciso di uscire allo scoperto e raccontare la vostra storia?

"Per difendere il diritto alla genitorialità che deve valere allo stesso modo per una coppia omo ed eterosessuale. Portiamo avanti la nostra battaglia, affrontandone il peso psicologico perchè a casa sono venuti gli assistenti sociali a verificare il mio rapporto con i bambini, e il peso anche economico. Siamo decise ad andare fino infondo perchè altre famiglie monogenitoriali in futuro non debbano patire questa discriminazione.

Come siete arrivate alla decisione di avere un figlio?

"Esattamente come fanno tutte le coppie eterosessuali che hanno la volontà di assumersi la responsabilità di mettere al mondo una creatura, amarla, accudirla nella crescita, seguirla nella vita. Siamo dovute andare all’estero, in Danimarca perchè in Italia alle coppie omosessuali non è consenita la procreazione medicalmente assistita, che invece, vale per gli eterosessuali. Esiste un buco normativo da colmare".

Cosa risponde a chi vi accusa di "acquistare" figli all’estero?

"È un’argomentazione ideologica usata solo contro le coppie omosessuali. Nessuno, invece, imputa nulla a una coppia etero che non può procreare e va all’estero per la fecondazione medicalmente assistita".

Suo figlio più grande chiede mai del padre?

"No, lui è nato in una famiglia con due genitori dello stesso sesso; capisce che nella sua famiglia ci sono due mamme, ma lo vive naturalmente, non come una mancanza. Non voglio togliere nulla alla figura paterna che ha la sua importanza, ma nostro figlio ha amici con genitori etero separati, amici con famiglie arcobaleno, amici che hanno famiglie allargate. In sostanza, lui vive con naturalezza e senza traumi l’evoluzione della società".

Lei è insegnante, ha mai percepito o subìto pregiudizi?

"Assolutamente no. E sa perchè?"

Dica lei.

"Perchè le persone nella pratica di tutti i giorni, a scuola, al supermercato, dal pediatra, dal parrucchiere, sono molto più avanti della politica che tende a dare giudizi e a dividere. La nostra è una battaglia di civiltà".