Due le scelte, casa propria o Rsa. Tanti: "Mancano risposte intermedie"

Lo sgombero di due case in cohousing per anziani ad Arezzo apre una questione che va ben oltre i singoli casi. A sottolinearlo è la vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Lucia Tanti, che invita a guardare alla radice normativa del problema. "La vicenda specifica – spiega – nasce da un’indicazione del Tribunale, quindi è in un perimetro particolare. Ma il tema generale riguarda la fragilità della legge regionale che disciplina le cosiddette case famiglia. Oggi queste strutture possono accogliere solo persone con "Iso gravità zero", cioè ultrasessantacinquenni senza alcuna compromissione sanitaria. È evidente però che chi invecchia non resta a lungo in quella condizione: prima o poi l’Iso sale e l’anziano non può più restare. Da qui la crisi del sistema". Il risultato è duplice: da un lato gli ospiti, una volta diventati più fragili, finiscono nelle lunghe liste d’attesa delle Rsa o tornano a casa senza adeguato supporto; dall’altro, le case famiglia perdono utenti e spesso chiudono per insostenibilità economica.

"È fisiologico – prosegue Tanti – non patologico. Poi ci possono essere casi peggiori, come gestioni scorrette, ma la norma di base non regge. E così ad Arezzo negli ultimi anni diverse strutture hanno chiuso proprio per questa dinamica". La vicesindaco mette in evidenza anche l’assenza di risposte intermedie. "Oggi esistono solo due estremi: la casa privata, dove l’anziano resta da solo con tutte le difficoltà del caso, e l’Rsa, che è di fatto un reparto di geriatria esternalizzato e costoso. Mancano luoghi a misura di chi ha Iso gravità 1 o 2, persone non autonome ma ancora in grado di vivere in un contesto familiare. È lì che servirebbe una riforma". Tanti lancia, ancora una volta, un appello alla Regione: "Serve cambiare la legge sulla non autosufficienza, prevedendo strutture flessibili e personalizzate. Non basta un numero per definire la vita di una persona: un Alzheimer a gravità 2 non è paragonabile a un Parkinson avanzato o a un malato oncologico. La rigidità attuale condanna i cohousing a morire e spinge gli anziani in Rsa, con costi enormi e spesso senza la qualità di vita che meriterebbero".

"Il Comune – conclude Tanti – non ha competenze dirette su questi procedimenti, ma resta il fatto che, se non si interviene a livello normativo, continueremo a vivere questi drammi annunciati".

G.P.