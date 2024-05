Due iniziative di solidarietà legate alle vetture d’epoca

Due iniziative di solidarietà si legano al mondo delle vetture storiche. Entrambe sono in programma domenica. Si tratta della quinta edizione del Raduno Porsche "Vintage rental car" che prevede il ritrovo alle 9,30 a Pietraia e l’arrivo alle 12,30 a Farneta. Partecipa il Centro Porsche Firenze/Arezzo, sfileranno modelli dal 1957 ai giorni nostri, al momento sono iscritti circa 90 equipaggi. Fra le chicche è annunciata la partecipazione di un esemplare di Porsche 906 che prese parte alla corsa di Le Mans. Questo raduno devolverà il ricavato e le donazioni all’associazione Amici di Vada(foto). Altro appuntamento si svolge in Val di Pierle, si tratta della seconda edizione del Raduno di auto e moto d’epoca che parte dalle 8,30 dal Castello di Pierle con l’organizzazione dell’associazione "Amici di Marco". Il programma prevede la partenza dei veicoli alle ore 10, la sosta ai giardini di Mercatale alle ore 12,30 e la conclusione alle 13 a Lisciano Niccone. Il ricavato verrà devoluto in favore dell’associazione Glio.Ma e della Misericordia della Val di Pierle.