Due giorni di convegno Diagnosi e cure del tumore al seno

Cortona è tornata ad ospitare per il terzo anno il congresso della rete senologica toscana. Due giorni di lavori al Centro convegni sant’Agostino, a cui hanno preso parte professionisti ed esperti provenienti da tutta la regione che hanno condiviso i progressi della ricerca scientifica e delle tecnologie dopo il sequenziamento completo del Dna. Secondo il comitato scientifico del congresso, si tratta di progressi che hanno consentito rapidi e fondamentali avanzamenti nella diagnostica e nel trattamento del tumore della mammella. "Anche in ambito genetico - hanno spiegato gli organizzatori - la ricerca scientifica ha consentito di stimare in maniera approfondita il rischio di malattia ‘long-life’ nei portatori di mutazioni al fine di attuare azioni preventive mirate e condivise, valutazioni prognostiche e soprattutto proposte terapeutiche personalizzate sia per i soggetti malati che per i portatori sani. Risulta pertanto urgente ottimizzare i percorsi dedicati, così da tenere conto di una multidisciplinarietà coordinata delle competenze specialistiche e mettere al centro della cura i pazienti e le loro famiglie, in modo da personalizzare ogni atto medico in maniera efficiente ed efficace". Il terzo congresso della Rete senologica toscana si è proposto di analizzare lo stato di partenza dei percorsi dedicati e di trovare un modello condiviso e omogeneo di maggior efficacia e valore socio-sanitario. "Siamo stati felici di accogliere per il secondo anno consecutivo il congresso - ha commentato il sindaco Luciano Meoni".