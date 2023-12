Due concerti per beneficenza

L’orchestra "Giovani Armonie" e l’ensemble "Piccole Scintille", dirette dal maestro Laureta Cuku Hodaj, stanno organizzando due imperdibili concerti di beneficenza in occasione delle festività natalizie.

Il primo appuntamento avrà luogo questo pomeriggio, con inizio alle ore 15, all’interno dell’Ospedale della Valtiberina di Sansepolcro.

Questo concerto, aperto al pubblico e radicato in una tradizione che precede anche l’era pandemica, è un omaggio al dottor Emanuele Ricci, appassionato di musica e padre di Caterina, membro dell’orchestra.

Il dottor Ricci è prematuramente scomparso nel maggio del 2018.

Il secondo concerto è in programma domani mattina alle 10.30 e regalerà emozioni straordinarie agli anziani della struttura di Villa Serena.

L’orchestra rinnova un profondo legame pluriennale con la casa di riposo biturgense, offrendo un concerto che non è solo musica e allegria, ma anche esperienza di condivisione durante la stagione festiva.

Due performance uniche, immerse in un’atmosfera densa di emozioni e solidarietà, che rispecchiano i valori del gruppo musicale: utilizzare la musica per includere, donare emozioni e contribuire al bene della comunità attraverso iniziative benefiche.

Non dimenticando che l’orchestra "Giovani Armonie" è già stata protagonista di un’altra rimarchevole iniziativa di solidarietà, sempre a Sansepolcro nei giorni scorsi: il concerto di sabato in cattedrale per ValtiberinAutismo, con ospite di eccezione il maestro Fabio Battistelli. Insomma, un modo nobile per festeggiare il Natale con chi più degli altri bisogno di compagnia e aiuto, sapendo di poter trascorrere una piacevole parentesi che ha per protagonisti i giovani musicisti.

