Due big per il prefestival del libro. Marzano e Rossi aprono l’autunno. Gli incontri speciali con chi educa

di Sonia Fardelli

Il Festival del libro per ragazzi brucia le tappe, portando già in autunno in Casentino due grandi nomi del panorama nazionale: la scrittrice Michela Manzano e lo psicopedagogista Stefano Rossi. Le date di questo prefestival sono il 7 ottobre e il 9 novembre, mentre il festival vero e proprio si terrà dal 21 febbraio all’8 marzo.

Il 7 ottobre alle ore 21 nella sede della Fondazione Baracchi in via Bosco di Casina, 12 a, si terrà l’incontro con Michela Marzano che verrà moderato dal giornalista Massimo Orlandi. Filosofa, saggista e scrittrice, è autrice di numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica. L’analisi della fragilità della condizione umana rappresenta il punto di partenza delle sue ricerche e delle sue riflessioni filosofiche. Michela Marzano dal 1998 vive a Parigi, dove è professore ordinario di filosofia morale all’Université Paris Descartes. Collabora con La Repubblica e La Stampa. Ha scritto numerosi saggi e romanzi sia in francese sia in italiano, tradotti poi in molte lingue. Con L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore ha vinto il Premio Bancarella 2014. Nel 2021 ha pubblicato il romanzo Stirpe e vergogna per Rizzoli, Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa è il titolo del suo ultimo libro (Rizzoli, 2023). Un romanzo intimo e insieme corale, che racconta a cuore aperto gli adolescenti di oggi attraverso la voce di chi cura con la parola, addentrandosi con passione nelle loro storie.

Il 9 novembre invece si terrà l’incontro, reso possibile da Prospettiva Casentino, dedicato a genitori e figli con lo psicopedagogista Stefano Rossi, tra i massimi esperti di adolescenti in Italia. La sua ricerca è iniziata venti anni fa lavorando in centri per bambini e ragazzi che avevano un Cuore pieno di tagli. Superando i poli opposti dell’autoritarismo e del permissivismo, il metodo Rossi aiuta il genitore a costruire una relazione Porto Sicuro (calda ed empatica), fondamentale per insegnare ai nostri velieri l’arte di navigare nel mare delle emozioni.

Il metodo Rossi, tramite storie e metafore evocative, propone un’educazione completa che faccia fiorire una mente critica, un timoniere in grado di pensare i propri e altrui pensieri, un cuore intelligente in grado di riconoscere il proprio e altrui sentire. Con il metodo Rossi sono già state formate più di 800 scuole e oltre 100mila tra insegnanti e genitori. Rossi collabora con Sky Tg24 per comprendere i fatti di cronaca legati a genitori e adolescenti.

Il Festival del Libro per Ragazzi il 3, 4 e 5 ottobre sarà a Cernusco per stringere un gemellaggio con Un Naviglio di Libri.