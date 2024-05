Due aziende prese a modello . Le buone pratiche in agricoltura

Due aziende casentinesi, Fattoria di Selvoli e fattoria Fonte dei Serri, portate come esempi di buone pratiche in agricoltura alla sesta edizione della Giornata nazionale della Bioeconomia, che si svolgerà in collegamento nazionale giovedì 23 maggio a partire dalle ore 9.30 alle Officine Capodarno a Stia. A rendere possibile questo è Dream Italia che, insieme all’Università di Firenze e a Cesie è portavoce italiano del progetto europeo Relief, finanziato attraverso il programma Erasmus+.

Selvoli è un’azienda biologica certificata dove l’attenzione per la sostenibilità è altissima e dove si utilizzano fonti di energia rinnovabili per macinare e per altre attività. Anche la fitodepurazione è utilizzata per i reflui aziendali e domestici, con il relativo recupero delle acque. C’è anche un’attenzione particolare al compostaggio dei rifiuti organici domestici e aziendali e il recupero delle acque piovane. Fonte dei Serri è un’azienda biologica e a ciclo chiuso da trent’anni. Non si utilizzano mangimi per gli animali e si punta a utilizzare fonti di energia rinnovabili e alternative. All’interno dell’azienda c’è un piccolo caseificio dove il siero viene dato ai suini. Inoltre l’azienda ha scelto la strada della vendita diretta dei loro prodotti perché questo consente di spiegare meglio la provenienza e i percorsi di lavorazione.

"Per noi portare l’esempio di alcune realtà locali a livello nazionale è molto importante - dice Gresa Martiri, responsabile del progetto Relief per Dream Italia - perché ci consente di mostrare il nostro impegno accanto alle piccole realtà locali che, in questi anni, si sono fatte portatrici di pratiche virtuose a favore della salute umana e dell’ambiente".

So.Fa.