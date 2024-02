Due artigiani dei bolidi da corsa. L’impresa di Franco e Silvano: "Un’auto fatta a mano per le gare"

Si potrebbero chiamare gli artigiani con la passione di riciclare, ricostruire e rimettere su strada auto da corsa del tipo rally, gare di velocità e su pista. Franco Catalano settantenne di Montevarchi, pilota e sponsor

con il valdelsano Silvano Polato meccanico e carrozziere personale. Dal 2016 si sono rimboccati le maniche per trovare e rimettere insieme, pezzo dopo pezzo, tre prototipi di auto da corsa nel vecchio capannone-officina quasi alle porte di Siena. Dal primo prototipo, unico pezzo da collezione la “Fide” 1000 Abarth del ’67 (gialla) e la BWA Ford 1600.

Ma andiamo per ordine nel racconto di Franco Catalano di professione agente di commercio e rappresentante di medicine farmaceutiche, nato e cresciuto in piazza Nova a Poggibonsi ma adottivo di Montevarchi, ha sempre sognato di fare il pilota di auto da corsa con il primo giocattolo della macchinina a pedale. E poi un sogno, guidare la propria auto da corsa. Quando è stata la prima volta?

"Avevo 18 anni con l’Alfa Romeo GT 1600, ricorda emozionato come fosse l’altro giorno. Comincia così il cammino di Franco Catalano pilota alzando coppe e trofei dalla Fide 900, l’Alfa Romeo, Autobianchi A 112, la Fiat 124, la Ford BWA 1600, ecc nei vari rally e corse di categoria con la popolare scuderia Valdelsa Classic di Poggibonsi. Nelle competizioni 900, 1000, 1600 e 2.500 su pista e gare di velocità su strada; dalla Magione, Montefiascone, Orvieto, Gubbio, Pieve Santo Stefano, la Coppa del Chianti, Bologna Raticosa, Coppa del Faro a Pesaro, La Trapani Erice e via via scorrendo".

Quali i prossimi impegni?

"Siamo in preparazione nel campionato italiano 2024".

Soddisfatto?

"Di più, è stato come sognare a occhi aperti. Senza dimenticare, mi preme ricordarlo, il sostegno e i preziosi consigli di miamoglie ex farmacista alla comunale di Motevarchi".

Dall’altra parte del capannone il meccanico carrozziere Silvano Polato, solitario capo officina, si è infilato con la testa e le mani dentro il motore con gli arnesi del mestiere con accanto il ragazzo di bottega l’amico-padrone pilota Franco per rimettere in moto per gli ultimi dettagli l’ultima rinata auto da corsa tipo alla Ferrari la Lucchini Alfa Romeo 2500 quasi pronta per il taglio del nastro per le prime gare. Bravi davvero questi artigiani settantenni delle quattro ruote della velocità.