Due aretine nella missione di Medevac

AREZZOUn volo di speranza e umanità quello che ha riportato in Italia, da Il Cairo, il team della missione Medevac partito martedì da Pisa per l’evacuazione sanitaria di 14 bambine e bambini provenienti da Gaza e i loro accompagnatori, per un totale di 45 persone.La missione Medevac promossa dalla Cross di Pistoia e Regione Toscana ha visto il coinvolgimento del personale sanitario della Toscana, tra cui due infermiere dell’Asl: la coordinatrice di missione Azzurra Rosini e Alessia Ciampelli, entrambe in forza alla Centrale di emergenza territoriale di Arezzo. "È stata un’emozione fortissima, una grande esperienza professionale e umana – sottolinea la coordinatrice di missione, Azzurra Rosini – Abbiamo trovato grande cooperazione nel team e una importante organizzazione che ci ha permesso di svolgere al meglio la nostra missione: portare in Italia i piccoli pazienti per far sì che ricevano le migliori cure possibili"."Ciò che non dimenticherò sono gli occhi dei bambini e delle loro madri pieni di gratitudine e di emozione – evidenzia l’infermiera Alessia Ciampelli – una esperienza umana sicuramente intensa, ma anche una grande lezione professionale. Il team opera con un fine comune, portare sollievo a questi bimbi e oltre all’assistenza sanitaria, in particolare per alcuni pazienti, non sono mancati momenti di gioco con i più piccoli durante le ore di volo per tornare in Italia. In loro ho visto la gioia di un nuovo futuro e la resilienza".Gaia Papi