Due anni al poliziotto che si fingeva 007. Traduttrice vittima di stalking e bugie

Due anni di carcere per il falso 007 che si era invaghito di una traduttrice montevarchina diventata vittima di mille bugie e soprattutto di stalking. Condanna severa (con pena sospesa) pronunciata dal giudice Giulia Soldini per Luciano Serranò (nella foto), 48 anni, assistente capo di polizia che si era invaghito della professionista valdarnese facendola entrare, con la presunta complicità di un vice commissario, in un tunnel di bugie e atteggiamenti persecutori. I reati contestati sono appunto lo stalking e l’uso di atti falsi: la procura con in aula Elisabetta Iannelli aveva chiesto tre anni e sei mesi. La donna residente a Montevarchi, oggi quarantenne, nel 2018 invia un curriculum per lavorare come traduttrice di russo, ucraino e inglese alla procura di Siracusa. Luciano Serranò, assistente capo di polizia, legge il curriculum e si invaghisce di lei. Costruisce per lei una realtà con agenti segreti, colonnelli dei carabinieri e sacerdoti, operazioni antiterrorismo top secret e sette sataniche.

Fino a quando anche la vittima indossa i panni di 007 dell’Aise, membro del team Argo, con il ruolo di "analista strategica itinerante". Una donna chiamata a sventare attacchi terroristici, una trama da spy story. È stata l’attrazione a scatenare la fantasia dell’investigatore che si ritaglia il ruolo di agente dell’Aise e arruola anche lei nel falso gruppo Argo. Le fa credere anche di essere in un gruppo di lavoro che studia cellule terroristiche in realtà inesistenti.

L’altro componente di Argo è Carlo Parini, 61 anni, vice commissario, che negli anni aveva annoverato diverse operazioni contro l’immigrazione clandestina. La donna a un certo punto decide di troncare quella relazione. I poliziotti temono che venga fuori la verità. Non si aspettano che la sorella, carabiniera, li denunci col sostegno di Bo Guerreschi, presidente dell’associazione Bont’ Worry. "La nostra assistita - aveva spiegato Bo Guerreschi - sta seguendo un percorso con un sostegno psicologico per riuscire a uscire fuori da questa vicenda. Era convinta di essere davvero una 007".

Il castello di bugie è saltato quando la traduttrice si è trasferita a Roma per seguire un master che il poliziotto avrebbe installato nel telefono della traduttrice una app per spiarla. A questo punto il poliziotto condannato avrebbe detto alla donna che l’ex sarebbe stato a capo di una setta satanica. L’uomo si sarebbe fatto passare anche per un sacerdote, sempre collegato ai servizi segreti. La giovane traduttrice ha iniziato a nutrire dubbi, ha chiesto di essere pagata per la missione della quale era stata incaricata, così il poliziotto e il presunto complice avrebbero falsificato un documento della presidenza del Consiglio nel quale era scritto che presto le sarebbe stato pagato il compenso e in seguito le hanno fatto un bonifico di 6mila euro. Soldi questi provenienti dai conti del 60enne poliziotto accusato di essere complice, Carlo Parini. Il suo procedimento andrà a sentenza il prossimo 5 gennaio.

Federico D’Ascoli