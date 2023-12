Dubbi dell’informatica. Ecco l’assistenza web

SAN GIOVANNI

Incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti per quanti hanno bisogno di assistenza nell’utilizzo sempre più necessario del web. Li organizza la Rete documentaria aretina grazie anche al sostegno della Regione e si svolgeranno a Palomar, la Casa della Cultura di San Giovanni. Vengono rivolti soprattutto a quanti hanno l’esigenza di essere affiancati nella risoluzione di dubbi legati all’informatica o di un aiuto per utilizzare al meglio i programmi software del proprio computer, dello smartphone o tablet. Un supporto concreto per quanti desiderano superare le proprie paure nell’utilizzo della tecnologia, il vero ostacolo per l’apprendimento, imparando ad orientarsi fino a trovare ogni volta la strada giusta per la soluzione in autonomia. D’altronde la crescita esponenziale del progresso tecnologico impone di stare al passo con i tempi e abbattere le barriere della diffidenza che possono ostacolare anche il quotidiano.

A disposizione dei navigatori alle prime armi ci sarà un esperto che spiegherà come usare la posta elettronica, lo Spid, in quale modo svolgere le ricerche su internet o adoperare i dispositivi mobile touchscreen. Ed ancora, il salvataggio di foto e musica, il passaggio dati tra pc e cellulare e quanto serve per districarsi tra le richieste delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, come acquisti online, dichiarazioni e permessi. Unica eccezione l’assistenza hardware che non compete a questo tipo di iniziativa. Il primo appuntamento è in programma martedì 12 dicembre, dalle 18 alle 19, con Spid, Myinps e fatturazione elettronica e si proseguirà, sempre con lo stesso orario, il 19 dicembre e il 9 e il 23 gennaio 2024. E’ necessaria l’iscrizione chiamando il numero 0559126303 o scrivendo una email a [email protected].