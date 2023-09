Droga, trovato spacciatore a Campo di Marte

Arezzo, 12 settembre 2023 – Finisce in manette spacciatore con numerosi precedenti.

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione attuata con mirati servizi di controllo del territorio nelle aree cittadine ove maggiore viene registrato l’allarme sociale e nello specifico in zona Campo di Marte, ieri sera personale della Squadra Volanti sotto la direzione di Marco Gallorini hanno arrestato di un soggetto risultato detenere sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, temendo di essere sottoposto a controllo, ha accennato un tentativo di fuga non prima di gettare un involucro di cellophane a terra.

Il pacchetto recuperato conteneva 10 stecchette sigillate singolarmente di marijuana/hashish. Il soggetto è stato fotosegnalato e sottoposto a perquisizione personale. Su di lui pendevano numerosi precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti.

Sostanza stupefacente e 95 euro in banconote sono stati debitamente sequestrati. L’arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, oggi verrà condotta in Tribunale per il processo per direttissima.