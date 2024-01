Droga nascosta nel vano motore. Arrestato spacciatore di cocaina

di Luca Amodio

Beccato con 18 grammi di cocaina nascosta nel vano motore della sua auto con tanto di denaro in contanti frutto dell’attività di spaccio. Per l’uomo è scattato l’arresto dai carabinieri del Radiomobile anche se poi il presunto spacciatore è stato scarcerato, come disposto dal giudice. E’ successo nel pomeriggio di giovedì nel comune : i militari del Radiomobile stavano portando avanto un’attività preventiva e repressiva sul traffico di sostanze stupefacenti che li ha portati a individuare e controllare un cittadino straniero, senza fissa dimora sul territorio nazionale. L’individuo stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda color oliva, intestata ad una ditta di autonoleggio quando è stato intercettato da un posto di blocco dei militari, insospettiti dal comportamento anomalo di chi era al volante.

I carabinieri insospettiti dall’atteggiamento hanno fiutato che qualcosa non quadrava, così hanno sottoposto lo straniero ad una perquisizione dell’automobile e del soggetto che era alla guida. Gli investigatori hanno anche ispezionato il vano motore dell’auto dove hanno trovato 18 grammi di cocaina, opportunamente suddivisa in 18 ovuli di cellophane trasparenti, nascosti in un sacchetto: si trovava ben occultato nel vano motore del veicolo. Insieme alla droga c’erano anche 440 euro in contanti presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale mentre l’uomo fino a quel momento incensurato è stato arrestato dai carabinieri. Concluse le formalità di rito, il giudice non ha applicato misure cautelari all’uomo che è stato quindi scarcerato.

E’ la seconda operazione simile portata a termine dai carabinieri del Radiomobile nel giro di poche settimane: il 16 gennaio scorso i militari avevano beccato un 32enne, residente a Brescia, che trasportava droga nel suo trolley nella frazione di Trentola, sempre nel Cortonese. I carabinieri avevano sorpreso l’uomo con ben 325 grammi di marijuana nascosti nella sua valigia: per lui erano scattate le manette e il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura dell’obbligo di firma alla stazione carabinieri del suo comune di residenza.