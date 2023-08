Droga e denaro: finisce in manette

In tasca aveva sedici grammi di cocaina e denaro contante: circa mille euro. Per un giovane di 27 anni, originario dell’Albania ma residente in città, è scattato l’arresto. Operazione portata a termine dai carabinieri durante i servizi di controllo sulle strade potenziati nei giorni di Ferragosto. L’alt nei pressi di Città di Castello. Il giovane si è mostrato nervoso e il particolare non è sfuggito agli investigatori che lo hanno sottoposto al controllo che poi ha fatto scattare le manette.