Droga, corrieri arrestati In auto 2 chili di hashish Blitz della polizia stradale

Trasportavano più di due chili di hashish in uno zainetto: la Polizia li arresta lungo il tratto aretino dell’Autosole. Una pattuglia della Polizia stradale della Sottosezione di Battifolle ha fermato una Fiat Punto con a bordo due giovani. Entrambi appena maggiorenni, nati e residenti in provincia di Treviso, non hanno fornito convincenti spiegazioni ai poliziotti sul loro viaggio. E’ scattata la perquisizione dell’auto: sotto i sedili c’era uno zainetto con 22 panetti per due chili di hashish: una volta sul mercato avrebbero fruttato 50mila euro.