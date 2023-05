Droga alla stazione e merce contraffatta al mercato, scattano le denunce della Finanza

Arezzo, 24 maggio 2023 – Controlli del Gruppo finanza di Arezzo alla stazione e a Campo di Marte, nell’ambito del controllo economico del territorio.

Gli interventi sono stati effettuati con il fondamentale apporto delle unità cinofile del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze ed hanno riguardato, principalmente, il flusso dei viaggiatori, nei pressi della stazione, laddove le abilità di “Ebryl” e “Jeremy”, i due cani antidroga, hanno permesso di risalire ad alcuni “sospettati” di detenere sostanze illecite.

Nel complesso, sono stati sequestrati circa 20 grammi tra hashish e marijuana, trovati all’interno di indumenti o zaini dei soggetti controllati. Dieci le persone segnalate alla Prefettura di Arezzo, per il possesso di modiche quantità di stupefacenti, e tra questi anche un minorenne.

Una denuncia è scattata, invece, per un uomo, individuato a Campo di Marte, il quale, alla vista dei militari, si è dato ad una precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento, il fuggitivo è stato fermato e, a seguito di perquisizione, i Finanzieri hanno rinvenuto due involucri di plastica contenenti marijuana.

Per questo, è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria, per la detenzione di droghe per fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Le ulteriori attività delle Fiamme Gialle sono state estese al mercato settimanale cittadino, al fine di arginare il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. In due distinti interventi, i militari hanno accertato che sui banchi di altrettanti venditori ambulanti erano esposti articoli ed accessori di abbigliamento, recanti marchi di note griffe, anche di alta moda (Gucci, Ray-Ban, Prada, Nike, Moncler, Stone Island, Liu Jo,) o di videogiochi e band musicali.

Considerati il prezzo di vendita, la scarsa qualità del materiale utilizzato e delle finiture, nonché l’assenza di qualsiasi documentazione giustificativa fiscale e commerciale, i Finanzieri hanno provveduto a sequestrare i prodotti − oltre 1.800 pezzi − ed a segnalare alla locale Procura della Repubblica i due commercianti, per i reati di vendita di merce contraffatta e di ricettazione.