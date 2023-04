Droandi: "Basta con le violenze contro i sanitari"

L’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Arezzo condanna l’ennesimo episodio di violenza che ha visto la collega dell’unità di salute mentale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa

aggredita con una mazza.

"È un episodio gravissimo - dichiara il dottor Lorenzo Droandi (nella foto), presidente dell’Ordine - e siamo stanchi di vedere queste terribili situazioni. Siamo vicini alla collega di Pisa, ma allo stesso tempo preoccupati per questo triste fenomeno in crescita che nell’ultimo anno ha visto in Toscana 1258 aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario. Dobbiamo rendere il lavoro sia negli ospedali che negli ambulatori più sicuro e per questo serve la collaborazione di tutti".