Dovizioso, caduta e paura. Il campione è un habitué

È un habitué del crossodromo del Tasso ma stavolta la sua passione per le due ruote gli ha giocato un brutto scherzo. L’ex campione del mondo della classe 125 Andrea Dovizioso è dal primo pomeriggio di ieri ricoverato all’ospedale di Careggi in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. In uno dei suoi tanti allenamenti con la moto da cross con la quale, ormai, si diletta da alcuni anni in molti circuiti compreso quello situato nel Comune di Terranuova per i postumi di una brutta caduta ha riportato varie lesioni che lo hanno costretto al ricovero a Firenze con l’elisoccorso Pegaso 3 dopo essere stato immobilizzato sulla tavola spinale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con la Misericordia di San Giovanni.

Era in compagnia di alcuni amici quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente a terra. Un volo non da poco, all’arrivo dei soccorritori il trentottenne pilota era comunque cosciente ma le sue condizioni, già a prima vista, non erano delle migliori. I successivi esami ai quali si è sottoposto a Firenze, dove è stato ricoverato in medicina e chirurgia d’urgenza, hanno evidenziato un forte trauma cranico - si è spezzato anche il casco nella caduta ma non ha per fortuna prodotto conseguenze irrimediabili - la rottura di sterno, clavicola, di entrambi i polsi, di alcune costole oltre alle creste di due vertebre dorsali. Come se non bastasse tutto questo gli è stata diagnosticata una contusione polmonare oltre alla rottura della testa del femore.

Dovizioso, come detto, frequentava spesso e volentieri il crossodromo terranuovese allenandosi con un altro campione della 125, residente nella Valdambra, come Alessio "Chicco" Chiodi, leggenda del motocross che si è da poco ritirata dalle gare ufficiali.

Da due anni la società Rpm di Dovizioso si è aggiudicata la gestione ventennale della pista denominata 04 Park - Monte Coralli Faenza, un progetto che ha visto un grande lavoro di ampliamento delle strutture sportive oltre ai relativi servizi di ospitalità per costruire nuove piste con elevati standard di qualità per piloti di ogni livello.

Un sogno, questo, che è riuscito a coronare. Ora, però, per il momento, dovrà accantonarlo per cercare di ristabilirsi quanto prima.

