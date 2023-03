"Dovete dire sì o no": il trionfo del grande incerto

"Rispondete: sì o no?". Alessandro Polcri, il grande temporeggiatore, guida la serata verso il suo trionfo. Lo interrogano da mesi per sapere da che parte stia: ed eccotelo, dallo scranno del presidente, puntare il dito in una nemesi un po’ politica e un po’ no. "Ci possiamo permettere di non votare il bilancio?" E’ nei fatti l’unica, vera motivazione che sfodera. Ma la sfodera bene, specie nei risultati. "Ci sono problematiche che non sono state risolte ma non siamo qui per risolverle". Un po’ come dire: non siamo d’accordo quasi su niente, ma intanto votiamo il bilancio. E questa idea la declina in tutte le forme. "Dobbiamo approvare i progetti Pnrr, o si creerebbe un danno gravissimo". Mette la sveglia ai comuni più piccoli. "Siamo la stazione appaltante di gran parte degli interventi" ventilando insomma che potrebbero rimanere da soli. E in un’escalation inarrestabile si mette ad elencare tutto quello che salterebbe. "I lavori nelle scuole, a Bibbiena, a Sansepolcro, a Castiglion Fiorentino, al Colonna".

Sì, ci mette anche il liceo, stretto nei suoi spazi da anni: e ti figuri che ci rimarrebbe senza il sì al bilancio.

Dà la precedenza ad una strada di Camaldoli, poi accorpa i punti caldi. Ma nella risposta si inventa la differenza tra i rilievi al documento di programmazione. "Prima parliamo di quelli tecnici, poi di quelli politici", rinviando di qualche secondo, da perfetto temporeggiatore, il nodo più caldo,

"E ora parliamo di politica" esclama quasi sorridendo, prefigurando la vittoria. Alle prime parole di Morbidelli da una parte e De Palma dall’altra lo sguardo, quasi immutabile, sembra illuminarsi. Annusa di avercela fatta. Era partito a Natale con l’idea di una sorta di grande coalizione, della quale via via aveva perso i pezzi, fino a quelli interni. "Non sono riuscito a convincere la Lega" ammette, guardando l’unico banco vuoto. Eppure ecco le grandi intese prendere corpo, pur senza essere d’accordo su niente, dietro il volto di quelle più piccole, tra scuole, strade e rilievi tecnici. "Ho indicato al centrodestra l’intenzione di governare con loro perché aveva vinto nel 2021". Come dire: non per scelta ma per rispetto del voto. Tra qualche giorno gli darà le deleghe ma non perde neanche un voto del centrosinistra. Alle 18.42 per la prima volta rievoca la "Casa dei Comuni", il suo cavallo di battaglia. Dietro l’abito principe di Galles ma senza la tradizionale cravatta. Tra gli interventi che si incuneano nella serata del bilancio c’è spazio anche per la strada della Luna. E chissà che non l’abbia trovata davvero tra le pieghe del suo trionfo.

Alpi