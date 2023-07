Dosi di cocaina nel garage pronte ad essere cedute, arrestato un trentaseienne

Arezzo, 21 luglio 2023 – Operazione antidroga condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, con l’ausilio di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha portato al sequestro di numerose dosi già preconfezionate di sostanza stupefacente e all’arresto di un uomo di trentasei anni.

Tutto è partito da una telefonata al 112 con una richiesta di aiuto da parte di una donna che aveva avuto un acceso diverbio con il compagno. Secondo l’immediata ricostruzione effettuata, i due, a seguito di un dissidio di natura familiare, erano venuti alle mani; in particolare l’uomo aveva aggredito verbalmente la donna e l’aveva anche spintonata, provocandole delle lievi ferite.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a riportare alla calma la situazione, ma, insospettiti dall’atteggiamento tenuto dall’uomo all’atto del controllo, hanno chiamato in soccorso personale della Squadra Mobile.

Il trentaseienne infatti, già noto alle Forze di Polizia per precedenti in materia di reati contro la persona e contro il patrimonio, era insofferente ed intendeva lasciare immediatamente l’abitazione. L’attenzione dei poliziotti, in particolare, si è concentrata sul garage di pertinenza dell’appartamento in cui i due vivevano e in uso all’uomo.

All’interno anche una panca piana utilizzata dall’uomo per svolgere attività fisica. Sopra una busta contenente, tra l’altro, 19 involucri di cocaina da circa sette grammi ed ulteriori 9 involucri da un grammo, per un totale di circa 150 grammi.

La sostanza stupefacente, già preconfezionata in dosi e pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre 10.000 euro.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.