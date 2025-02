Doppio spettacolo per i bambini a Le Fornaci

Doppio appuntamento questo fine settimana al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova, sabato 15 febbraio alle 17 il KS Lab, gruppo adulti del corso di formazione teatrale a cura di Kanterstrasse, andrà in scena con Un mare di memoria, per la regia di Monia Baldini e Fernanda Gonzalez, in collaborazione con il Piccolo Museo del diario Pieve Santo Stefano. Domenica 16 febbraio alle ore 17 torna la rassegna Diffusioni KIDS con la compagnia Teatro del Cerchio ed il loro Il lupo e la capra adatto dai 4 anni in su, lo spettacolo, progettato e diretto da Mario Mascitelli, che è anche attore insieme a Mario Aroldi, è tratto dal racconto di Yuiki Kimura, narra la storia di un’amicizia nata in maniera spontanea, pur se generata da un equivoco. Il prezzo dei biglietti è 5 euro per tutti e sono già acquistabili in prevendita nel circuito e nei punti vendita BoxOffice.