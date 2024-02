Doppio assalto dei vandali. Pallaio a pezzi, auto distrutte

Auto come birilli del bowling. Sabato notte, via Giotto: parte l’ordine e la scorribanda. Dodici vetture parcheggiate negli stalli, finiscono nel mirino di una banda di vandali che si accanisce e devasta. Saltano in aria e ricadono a terra, una decina di specchietti, divelti dalla collocazione tra il finestrino e la parte superiore degli sportelli. Al mattino, la scoperta, non certo piacevole, dei proprietari delle macchine che hanno denunciato il raid alla polizia municipale. Indagini e sopralluoghi per risalire agli autori: saranno le immagini delle telecamere istallate nella zona a dare un contributo all’attività investigativa degli agenti. Dalla zona Giotto a San Leo: due coordinate cittadine agli antipodi, eppure collegate dalla scia di violenza che spesso accompagna le notti brave dei gruppi che si muovono da un luogo all’altro di una movida che di divertente ha sempre meno. è come se si aspettasse il fine settimana per sfogare rabbia e frustrazione su tutto quello che si trova per strada o finisce nel mirino di chi ha deciso di impegnarsi a distruggere. è quello che è accaduto al Bocciodromo: reti di recinzione piegate, la casina di legno violata e all’interno suppellettili rovesciate, oggetti fatti a pezzi. è l’assessore Alessandro Casi a postare su Facebook la sequenza della devastazione e a spiegare che la nuova recinzione della struttura era stata completata il 29 gennaio. "Cinque giorni dopo, ci svegliamo con questa situazione". Poi si domanda se quanti hanno "combinato questa pagliacciata, si rendono conto che abbiamo usato soldi pubblici e che dovremmo spenderne altrettanti che non potranno essere usati in altri interventi". La chiosa del post è in realtà un messaggio a quei ragazzi che mostrano un’insofferenza crescente che diventa rabbia. "Crescete ragazzi non di età, ma di cervello, il mondo è vostro la rabbia la stupidaggine l’insofferenza la mancanza di obiettivi è solo una vostra scelta. Mettete passione e costruite obiettivi, non è facile ma ne vale della vostra vita, perchè poi un giorno lascerete tutto quello che avete costruito e rimpiangerete di aver fatto solo stupidaggini e vissuto la vostra vita calpestandola". Anche in questo caso la Municipale è al lavoro, dopo il sopralluogo di ieri mattina a caccia di tracce che possano portare all’identità dei vandali.

LuBi