Doppia scena. Piccole donne e Amanti a teatro

Doppio appuntamento a teatro. Stasera giovedì 7 marzo alle 21 al Teatro Dante di Sansepolcro, Massimiliano Gallo, il Pietro della fortunata serie tv Imma Tataranni, sarà protagonista di "Amanti". La commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo vede in scena con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi, Eleonora Rossi, Diego D’Elia. Amanti è una commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e il matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo. Il confronto tra maschile e femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore, hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. In Amanti questi temi prendono forma in un racconto moderno ed estremamente divertente. Lo spettacolo sarà riproposto domani alle 21,15 al teatro Signorelli di Cortona.

Stasera alle 21.15 al Verdi di Monte San Savino, c’è Piccole donne crescono?, dal romanzo di Louisa May Alcott di Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino per la regia di Matteo Marsan. Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. Loro anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale per far emergere gli aspetti moralistici e i precetti etici tradizionali nei quali Jo, Meg, Amy e Beth sono inserite, ma anche la loro rabbia nei confronti delle costrizioni sociali e dell’onnipresente maschilismo. Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata ad una donna.

A.B.