Doppia lite fra stranieri, è giallo sulle cause

SANSEPOLCRO

Un diverbio acceso, i carabinieri che intervengono (con un militare che viene involontariamente pestato al piede), poi un’altra lite fra gli stessi due soggetti per motivi da appurare. C’è insomma il punto interrogativo su una tarda serata di mercoledì che è stata movimentata nella zona di Porta Fiorentina a Sansepolcro. Tutto è avvenuto nell’arco di una mezzora e prima della mezzanotte, con protagonisti due individui sulla quarantina residenti nella città biturgense, ma originari dell’est europeo ed entrambi con precedenti alle spalle.

I due, per motivi ancora sconosciuti, hanno cominciato ad alzare i toni senza aggredirsi fisicamente, anche se c’è voluto l’intervento della pattuglia di servizio per riportarli alla calma, ma uno dei contendenti – in quel frangente – si è trovato senza volerlo con la sua scarpa sopra quella di uno dei carabinieri intervenuti, che già aveva riportato una ferita proprio in quel piede e che quindi, dopo il pestone subito, si è dovuto recare al pronto soccorso per sottoporsi a una nuova medicazione. Peraltro, i due che stavano litigando hanno raggiunto anch’essi il pronto soccorso per sincerarsi delle condizioni del militare. Sembrava che tutto fosse tornato alla calma e invece, poco più tardi e non distante da dove si erano pizzicati alcuni minuti prima, i soliti individui avrebbero ricominciato e stavolta passando alle vie di fatto, ma nulla trapela sui motivi di questa colluttazione e sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.