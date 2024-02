Doppia canna, frenate e giri a vuoto. Dal raccordo auto a passo d’uomo

Una Cinquecento infila gagliarda la rotatoria davanti al parcheggio Baldaccio, decisa a percorrere il solito sottopasso verso Saione. Ma "annusa" che qualcosa non va, si interroga davanti al cartello della doppia direzione, che in realtà è una sola. Con prudenza inanella un secondo giro della rotatoria, per prendere tempo e per capire meglio. E infine un terzo giro per imboccare finalmente la strada giusta. Nella città dal traffico perfettamente uguale a se stesso ormai da anni, la doppia rivoluzione all’accesso dal raccordo e da Pescaiola diventa un piccolo terremoto.

"L’importante è che gli automobilisti ci prendano le misure" aveva detto con la solita concretezza l’ingegner Serena Chieli, direttore dell’ufficio infrastrutture del Comune. E in effetti alla fine il vero problema è proprio lì e in un avanzamento dei lavori che ancora dovrà procedere almeno un paio di mesi, lasciando inevitabili margini di provvisorietà.

Abbiamo provato a testare l’area, facendo qualche giro in più insieme alla Cinquecento e agli altri protagonisti del traffico. Nella zona della doppia canna di utilizzabile c’è il solo nuovo sottopasso, l’altro è passato "sotto i ferri" dei tecnici. Quindi la sua entrata non è dove la gente l’aveva memorizzata ma più indietro. Nella vecchia rotatoria il cartello con la doppia freccia sembra indicare l’ex direzione e invece invita o a prendere la nuova imboccatura o a completare il giro dello svincolo. Un dubbio che basta e avanza a fare più di un giro in tondo. In uno spazio di circa mezzora sono decine le auto che preferiscono non infilare il tunnel al primo tentativo. In fondo, alla nuova canna è stata ripristinata la doppia direzione: dopo tre giorni, come promesso, era tornato possibile andare verso Saione oltre che verso Pescaiola. Per le auto. Mezzi pesanti e bus dovranno proseguire fino ad aprile, in base agli impegni, a fare il giro largo, passando da via Laschi e recuperando la direzione di via Cittadini.

Ritardi alle fermate ci sono, nei momenti più critici superiori ai 4 o 5 minuti annunciati in prima battuta. "Ma non è che con il ribassamento della strada il tunnel si allagherà alle prime piogge"?". Tra chi si affaccia è il dubbio che tiene banco, molte persone forse scottate da altri tunnel di vecchia data, da via Arno a via Trasimeno. Ma è un rischio che i tecnici escludono. Intanto dal raccordo la circolazione infila la seconda linea prudente: è in corso di completamento la rotatoria in via dei Carabinieri. Anche qui le frenate si sprecano, con i "movieri" comunque mobilitati per assecondare il rodaggio degli automobilisti.

Il disagio principale resta per chi arriva dal raccordo con l’idea di andare nella direzione di via Fiorentina e quindi della multisala. Perchè deve infilare la via verso il centro, raggiungere la zona dell’ipermercato, girare alla rotatoria e tornare sui suoi passi imboccando la pedana verso la tangenziale. Chi dalla tangenziale invece arriva, può già imboccare il nuovo svincolo ma con gli occhi belli aperti a chi si innesta dal raccordo. Ma anche qui il lavoro è in progress, per almeno due settimane. E quindi in progress la circolazione: meglio non sentirsi troppo sicuri e rallentare almeno fino ai 30 orari delle città pilota. Mai come in quella zona è obbligatorio.

Lucia Bigozzi