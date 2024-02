Doppia canna, debutta il nuovo tunnel. Da ieri c’è l’obbligo di svolta a destra

Ha debuttato il doppio tunnel del Baldaccio. Da ieri c’è l’obbligo di svolta a destra. Procedono speditamente infatti i lavori per la realizzazione della doppia canna del Baldaccio. Conclusi quelli per il nuovo tunnel, prendono adesso il via i lavori sul vecchio sottopasso, la cui conseguente chiusura, prevista fino al 29 febbraio, comporterà il transito nel nuovo tunnel e temporanee variazioni alla circolazione verso Pescaiola e viale Cittadini prima della definitiva viabilità. Tre le fasi dei lavori e delle modifiche al traffico dei prossimi mesi dopo di che aprirà definitivamente la cosiddetta "doppia canna". Ieri intanto è partita la fase due, quella che andrà avanti fino al prossimo 29 febbraio. I lavori di ridefinizione del vecchio tunnel infatti proseguiranno fino alla fine del mese. In questa fase sono previste variazioni nei percorsi dei mezzi pubblici che normalmente svoltavano verso viale Cittadini: per questi, obbligo di svolta a destra e percorso temporaneo in via Laschi, via Nenni, via della Faggiuola e via dal Borro con rientro in viale Cittadini. Non ci saranno fermate soppresse. La fase 3 prevede invece dal 1 marzo e fino al termine dei lavori previsto entro la fine del mese di marzo, l’apertura di entrambi i sottopassi, uno per la svolta a destra e uno per la svolta a sinistra. "Siamo in dirittura d’arrivo per un’opera strategica e tecnologicamente piuttosto complessa, la cui rilevanza è anche particolarmente percepita dai cittadini. Una volta completata, la doppia canna consentirà di fatto di allegerire il traffico che transita in particolare sulla zona della stazione, con conseguenti notevoli benefici sulla circolazione", ha commentato l’assessore Marco Sacchetti.