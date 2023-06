Dopo la rissa nella notte, chiuso il locale in via Calamandrei

Arezzo, 29 giugno 2023 – La Polizia di Stato di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell’attività di un circolo in via Calamandrei, in cui nel fine settimana era scoppiata una rissa.

Il provvedimento interdittivo a carico della licenza del locale è stato preso proprio dopo quella rissa in cui è rimasto ferito un giovane poi portato in pronto soccorso.

Una volta arrivato in ospedale però, il giovane aveva aggredito gli operatori sanitari per poi allontanarsi dal pronto soccorso.

Tale episodio, sicuramente il più grave, è soltanto l’ultimo dei numerosi altri avvenuti negli scorsi mesi che hanno visto sempre come luogo protagonista il locale, soprattutto all’ingresso e nell’area immediatamente adiacente l’entrata.

Gli eventi verificatisi nel tempo hanno richiesto numerosi interventi da parte delle Forze di Polizia impegnate sul territorio, che di conseguenza sono state più volte distolte dalla primaria attività di controllo ed hanno cagionato a più riprese il disturbo alla quiete pubblica.

In questo caso, l’ordine del Questore, avente anche natura preventiva e cautelare a garanzia dei beni pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico, mira a produrre un effetto dissuasivo nei confronti di quei soggetti pure con precedenti penali a carico o che comunque non sono nuovi a creare turbamento alla pacifica convivenza sociale, i quali vengono così privati, almeno per quindici giorni, di un luogo di abituale aggregazione.