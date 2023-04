Dopo il Covid quella voglia alla "Amici Miei"

Lo schiaffone dal binario dritto in faccia ai viaggiatori affacciati ai finestrini in attesa di partire, resta una delle scene cult della saga di Amici Miei. Indimenticabile racconto su vizi e goliardate dei toscanacci. Per tre anni la pandemia ha spento quella voglia di leggerezza, il sorriso e la battuta, disegnando un mondo chiuso a chiave. Ma ora che il virus non fa più paura, torna il desiderio di affrontare la vita anche con una dose di ilarità. La stessa che hanno usato i cinque amici di Sansepolcro che hanno serrato Porta Fiorentina e fatto la sorpresa del primo giorno di aprile. In più d’uno ci sono cascati, pensando a chissà quale diavoleria. Un pannello che riproduce la sagoma dell’antico ingresso e il gioco è fatto. Anzi, il pesce d’aprile è servito.

LuBi