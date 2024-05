Dopo Elly Schlein in arrivo altri big della politica

L’evento di Rondine si carica di forti significati dopo la lettera-appello rivolta ai segretari nazionali dei partiti per far avanzare il dialogo e rompere il muro contro muro- Lo schema è lo stesso e la chiave di lettura è sintetizzata in un concetto: "Avversari sì, mai nemici".

Un concetto semplice ma al tempo stesso "rivoluzionario" sul quale Rondine propone alla politica nazionale di misurarsi per stemperare i veleni del linguaggio della politica, per far avanzare il dialogo e rompere il muro contro muro. La via tracciata e proposta è quella di una serie di incontri che saranno ospitati sia nel borgo alle porte di Arezzo, sia nel monastero dei camaldolesi, comunità che dopo ottant’anni ritrova una presenza politica forte nel dibattito nazionale.

La lettera-appello di Rondine, ha già portato nel borgo Elly Schlein e a breve guiderà verso la Cittadella anche Antonio Tajani, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni. Mentre proseguono i contatti con i leader nazionali di Fratelli d’Italia.

LuBi