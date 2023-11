Dopo Ciaran taglio degli alberi e tetti da riparare

AREZZO

Per il momento il territorio aretino - in particolar modo la zona di Civitella e quella di Castel Focognano - restano fuori dallo stato di emergenza che il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha richiesto nelle ultime ore anche per Lucca e Massa Carrara. Questi territori si uniscono ad un elenco che già comprende Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. In attesa di possibili sviluppi sia a Civitella che a Castel Focognano, con entrambi i sindaci che avevano scritto al governatore toscano chiedendo di poter essere inseriti nell’elenco, proseguono gli interventi per provvedere al taglio degli alberi caduti e poi rimossi dalle sedi stradali. Da sistemare, sulla base di alcune segnalazioni, alcuni lampioni della rete pubblica, mentre i privati si sono già messi all’opera esattamente come le amministrazioni per riparare le varie strutture colpite. A Castel Focognano ad esempio lo stadio dove gioca il Rassina ha registrato dei danni. Imprese edili, ma soprattutto i periti di chi aveva sottoscritto assicurazioni su case e aziende sono al lavoro per poter procedere quanto prima con i relativi iter, con l’obiettivo di riportare tutto alla normalità in tempi quanto mai brevi.

Fortunatamente nell’ultima settimana seppur il maltempo sia tornato a fare capolino non ci sono stati particolari fenomeni atmosferici da segnalare. Per la giornata di oggi, dalle 12 fino a mezzanotte codice giallo per vento forte per i crinali appenninici, in particolare nella zona della Valtiberina.