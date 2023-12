Dopo 25 anni Mauro Capitani torna ad esporre i suoi dipinti in Valdarno

Arezzo, 05 dicembre 2023 – L'artista valdarnese Mauro Capitani torna ad esporre le sue opere in Valdarno. Non accadeva da 25 anni e l'ultima rassegna fu organizzata proprio a Montevarchi, al Palazzetto Alamanni nel 1998. L'8 dicembre prossimo, invece, 40 dipinti del pittore saranno in esposizione al Palazzo del Podestà, la location più prestigiosa della città, con la mostra "Antologia di dipinti", una personale che narra il viaggio meraviglioso dell'artista nel colore, un sogno e nella pittura. "Si parte dagli anni ottanta e si arriva fino ad oggi - ha spiegato il pittore - e mentre stavo allestendo la rassegna mi stavo chiedendo quanto l'arte può influire sull'animo umano".

Mauro Capitani ha avviato la sua formazione all’Istituto d’Arte, successivamente si è iscritto a scenografia all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Terminati gli studi con una tesi in Storia dell’Arte, ha avviato alcuni anni dopo ad insegnare pittura all’Istituto d’Arte. La sua prima personale risale al 1967, ma ne ha tenute molte altre su invito di pubbliche amministrazioni, Università e gallerie private. Suoi dipinti sono presenti in importanti case d’asta e in rassegne nazionali ed estere. Recente la pubblicazione della imponente monografia “Mauro Capitani -Sulle rotte del mio tempo” curata da Giovanni Faccenda, nella collana “Artisti italiani del Secondo Novecento” Ediz.Granducale, con l’adesione del Ministero dei Beni e Attività Culturali. Recentemente ha costituito la Fondazione Mauro e Nuccia Capitani, si cui fa parte anche il Comune di Montevarchi. L’obiettivo è quello di tutelare il patrimonio artistico della famiglia, i numerosi dipinti dell’artista, ma anche ricordare la creatività è il valore degli altri grandi pittori del 900 che rischiano di essere dimenticati.

"Ringrazio il Prof. Mauro Capitani - afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - perché attraverso la collaborazione nata con la Fondazione Mauro e Nuccia Capitani Ets, abbiamo realizzato eventi che rappresentano sempre un'opportunità culturale. Questa nuova mostra è però la più bella. E' un percorso nel sogno di un'artista in cui il protagonista è il colore che cattura l'attenzione e sprigiona emozioni facendoci cogliere anche il suo animo. Un viaggio che narra la sua storia che per noi è un onore ospitare. Pertanto invito tutti a venire in Palazzo del Podestà a visitare una mostra veramente di alto livello"

“E’ una mostra per me importante in quanto sono 25 anni che non espongo in Valdarno e devo dire che nella mia lunga attività artistica, ho esposto poche volte nella mia terra perché impegnato in altri luoghi e altre sedi. La mostra riassume un percorso che mi auguro faccia riflettere osservando le mie 40 opere che partono dagli anni ’80 fino ad oggi. Secondo me, l'arte non deve abbagliare ma deve far riflettere, al di là del colore, anche se la mia mostra è un bel sogno che ricorda proprio il colore. Questi colori e la tavolozza che mi hanno accompagnato per tutta la vita sono la dedica speciale a mia moglie Nuccia" La mostra, che sarà inaugurata nel pomeriggio dell'8 dicembre, rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2024.