Donne uccise a Arezzo, lunedì l’autopsia

Arezzo, 16 aprile 2023 - Doppio femminicidio: sarà effettuata domani – lunedì 17 aprile – dall'equipe del professor Marco Di Paolo dell'Università di Pisa l'autopsia sui corpi di Sara Ruschi, 35 anni, e della madre Brunetta Ridolfi, 76 anni, uccise ad Arezzo dal compagno della 35enne con oltre 20 coltellate, nella notte tra mercoledì e giovedì. L'autopsia servirà per accertare la dinamica con maggiore esattezza.

Intanto oggi il figlio 16enne della coppia, che ha assistito al duplice omicidio all'interno dell'appartamento di via Benedetto Varchi ad Arezzo, ha seguito da bordo campo, invitato dal questore di Arezzo Maria Luisa di Lorenzo, la partita di Serie D Arezzo - Pianese che ha riportato la squadra amaranto in Serie C.

“Ce la faremo", ha detto il ragazzo a chi lo ha abbracciato per incoraggiarlo. Allo stadio è arrivato con il nonno, a cui è affidato insieme alla sorellina di due anni, e ai due zii. Dopo l'autopsia sarà fissata la data dei funerali che potrebbero svolgersi in Duomo ad Arezzo.