Donne sul palco Iaia è Molly B Monti e il cuore

di Angela Baldi

Torna ad Arezzo dopo aver incantato il Petrarca con Mine Vaganti di Ferzan Özpetek, Iaia Forte questa sera sarà a Lucignano con un’inattesa "Molly B". Parte dall’Ulisse di Joyce il nuovo evento che animerà la Sala Don Enrico Marini di Lucignano dove il teatro d’autore torna in scena stasera alle 21:15 per la regia di Carlo Cecchi. L’attrice napoletana, apprezzata sia in teatro che al cinema, si esibirà nella Sala Marini in attesa della rinnovata agibilità del Teatro Rosini in un evento, parte della Stagione Teatrale 2023, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura.

"Di Molly mi piace il rapporto con il corpo – dice Iaia Forte - È un’esplosione di lava, calore, suoni, odori. Diventa sublime anche attraverso la coscienza fisiologica. Molly per me è un ventre in solitudine, un rimuginare su amplessi, un grido alla vita, un accumulo di onde, un mistero di abbandono, una rivendicazione del valore della carne. È un concentrato di ricordi, voglie, scenari. Il suono napoletano è un dialetto scandito con cura, e quando m’avvicino alla conciliazione, all’oblio, il linguaggio si stringe e diventa più musicato, acquista una dimensione soprattutto emotiva, direi sensoriale. Io do voce a un ciclo ininterrotto di stati d’animo che si connettono via via a prestazioni sessuali con l’amante, al primo amore, a fantasie d’un rapporto con un giovane, a barlumi riguardanti marinai e zingari; ma ci sono pure osservazioni materne, il dolore per il figlio morto, i pensieri sulla superstizione, il fascino per la natura, ferite e sentimenti".

Questa sera alle 21,30 Maria Amelia Monti porta in scena "La lavatrice del cuore" al Teatro di Cavriglia. Testo e regia di Edoardo Erba con la musica dal vivo di Federico Odling. L’adozione raccontata attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta direttamente o indirettamente. Dalle lettere raccolte per la categoria Lettera di un’adozione 2013, nasce La Lavatrice del cuore. Il racconto dell’esperienza di Edoardo e Maria Amelia si affianca a quello di altre coppie, di papà e mamme che raccontano il proprio viaggio, in un’alternanza tra prosa e lettura di grande intensità con momenti ironici.