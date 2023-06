Donne per le donne", 760 euro raccolti a Sansepolcro per un casco refrigerante"

SANSEPOLCRO

E’ di 760 euro il totale dei proventi raccolti con la vendita del calendari realizzati con il progetto "Donne per le donne".

I calendari, lo ricordiamo, erano stati realizzati in occasione del mese della prevenzione (ottobre 2022), in cui molte donne di Sansepolcro, o che gravitano in Valtiberina, si erano fatte immortalare con un fiocco rosa in mano, per rendersi testimoni della cultura della salute, nell’intento di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei check up sanitari. Fra queste anche l’attrice Valentina Lodovini, che è stata felice di poter collaborare per il bene della propria città.

Preziosa la collaborazione con la tipografia Seriprint di Santa fiora, che ha generosamente sponsorizzato la stampa dei calendari che sono stati messi in vendita. Un ringraziamento anche allo staff di Meet Valtiberina, del museo civico, della biblioteca comunale e di CapotraveKilowatt che si sono impegnati nella vendita delle varie copie e tutti coloro che hanno dato un piccolo contributo per l’acquisto di un prodotto che aveva uno scopo nobile. I 760 euro raccolti vanno ad incrementare il fondo economico del Comune destinato all’acquisto di un casco refrigerante per il reparto oncologico dell’ospedale della Valtiberina.

Un concorso di solidarietà iniziato da tempo, che oramai si avvicina sempre più alla dirittura di arrivo e questo fa senza dubbio onore alla comunità biturgense, che quando deve mobilitarsi per una nobile causa non si tira mai indietro, ricorrendo a iniziative di vario genere. il calendario è stata una di queste.

C.R.