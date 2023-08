"Donne in scienza", il ciclo di eventi Le Acli e il contributo delle donne

Un ciclo di eventi per valorizzare e raccontare il contributo delle donne nella scienza, nella ricerca e nello sviluppo della società. "Donne in scienza" è il progetto delle Acli di Arezzo che, tra settembre e dicembre, si svilupperà tra laboratori, cinema e teatro per stimolare una riflessione sul tema dell’emancipazione femminile tra spettatori di tutte le età con l’obiettivo di favorire l’affermazione della cultura di genere.

Questo percorso è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità del Comune di Arezzo, e farà affidamento sul sostegno di Aisa Impianti e sul coinvolgimento di numerosi partner che saranno protagonisti nelle varie iniziative quali Mumec, Istituto Comprensivo "IV Novembre", Università dell’Età Libera, Fraternita Giovani, No Mad e Donne Insieme. "Donne in scienza" troverà il proprio filo conduttore nel racconto del decisivo ruolo delle donne nella storia dell’umanità e nel progresso. Questa finalità verrà messa in scena ad Aisa Impianti alle 8.30 di mercoledì 20 settembre nello spettacolo divulgativo "Sei donne che hanno cambiato il mondo" tratto dall’omonimo libro della scrittrice Gabriella Greison: l’autrice sarà presente per condividere la vita, le scoperte e le attività pioneristiche di personalità quali Marie Curie o Rosalind Franklin.