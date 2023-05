Donne e natura: la mostra collettiva alla Casa dell’Energia

Cinque artiste, Susanna Caperdoni Andrea Lisa Papini, Mara Giammattei, Flavia Gramaccioni e Silvia Pannella, espongono presso la Casa dell’Energia fino al 22 giugno creando con la curatela di Gemma Bui, un viaggio per esplorare come Natura, Uomo e Arte entrino in contatto nel mondo contemporaneo della fotografia, nonché indagando il rapporto tra il corpo e l’ambiente.Da sempre la Natura è una fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti e Panism nasce e si sviluppa nell’ambito del "concetto di opera" come " dispositivo attraverso il quale"- scrive la curatrice – "il pubblico deve guardare diventando parte integrante della mostra". Fotografia è pittura di luce per la Papini. Tema fondante per Mara Gianmattei è quello dell’Uomo che si impone sulla Natura. Fotografia come momento di riflessione con uno stile in continua evoluzione è invece il registro di Susanna Carpedoni in arte Elio. Obbiettivo per indagare l’animo umano che con la Natura crea un’unione di colore e di spazio è l’espressione di Silvia Pannella. Lo sguardo di chi guarda sono le foto intense di Marta Gramaccioni, oltre il confine visivo.

Liletta Fornasari