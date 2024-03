"Donne e lavoro", riconoscimento alle imprenditrici Calestrini e Innocenti

SANSEPOLCRO

Donne che stanno avendo successo nel lavoro come imprenditrici o manager. In vista dell’8 marzo che sta per arrivare, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha deciso di premiare due figure femminili ritenute "eccellenze" del territorio: Elisa Calestrini della omonima azienda di costruzioni meccaniche e lavorazione metalli e Alessandra Innocenti del prestigioso maglificio Bma; entrambe ricoprono ruoli chiave all’interno delle rispettive realtà. Donne che costituiscono esempi luminosi di dedizione, competenza e determinazione e che ispirano e motivano le generazioni future a perseguire i propri obiettivi professionali con passione e impegno. Sabato prossimo, 9 marzo, in occasione della giornata Internazionale dei diritti delle donne, l’attenzione è stata focalizzata sulle straordinarie professionalità femminili nell’ambito dell’iniziativa "Donne e Lavoro", promossa dall’assessorato alle pari opportunità di Palazzo delle Laudi in collaborazione con Cna, Confartigianato, istituto superiore "Giovagnoli" e istituto professionale "Buitoni".

L’evento, sottotitolato "Riconoscimento al ruolo della donna nell’impresa", ha offerto l’opportunità di esaminare il rapporto tra le donne e il mondo dell’impresa nella Valtiberina, evidenziando il loro prezioso contributo e il ruolo di leadership che ricoprono all’interno delle aziende. "Con ‘Donne e Lavoro’, vogliamo celebrare e valorizzare il contributo straordinario delle donne nel mondo del lavoro e riconoscere il loro ruolo fondamentale nell’impresa", ha commentato l’assessore Valeria Noferi. L’iniziativa, che si svolgerà alle 10,30 nella sala consiliare del Comune, rappresenta un’occasione preziosa per promuovere la parità di opportunità e il potenziamento femminile nel contesto lavorativo, incoraggiando la crescita e lo sviluppo professionale delle donne in una comunità locale nella quale esse stesse hanno scritto in passato importanti pagine di storia.