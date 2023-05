Donne e impresa, al via il forum con il presidente Sangalli

Tre giornate di confronto sul tema dei temi: economia e lavoro. Nella ripartenza dopo tre anni segnati dall’impatto della pandemia sul commercio e le attività produttive, il Tdlab 2023, forum annuale organizzato dal Gruppo nazionale Terziario Donna di Confcommercio, presieduto da Anna Lapini (foto a sinistra), è la chiave utile ad approfondire le strategie per lasciare alle spalle gli anni più difficili.

Non a caso il sottotitolo dell’iniziativa che da oggi a martedì animerà le sale del Palazzo di Fraternita, recita così: "Progetti e azioni per le imprese e la società". Si tratta di un evento nazionale arrivato alla sua nona edizione, concepito come uno spazio di riflessione, studio, laboratorio di idee e definizione di proposte sulle tematiche dell’imprenditoria femminile, politiche di genere e pari opportunità, e più in generale sul concetto di "fare impresa" e sul contributo che "le aziende e i rappresentanti della società civile possono dare per la costruzione di una società più giusta ed equa", spiegano gli organizzatori.

Saranno giornate di lavori, non solo per le presidenti e dirigenti di Terziario Donna e per gli stakeholder del sistema confederale, ma anche per il pubblico con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della cultura, delle imprese, di organismi ed enti nazionali ed internazionali, aggiungono i promotori del forum annuale. Tra i protagonisti della tre giorni aretina, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli che materdì interverrà alla sessione di lavori alla quale parteciperanno il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il presidente della Regione Eugenio Giani, il prefetto Maddalena De Luca e Anna Lapini, al timone di Terziario Donna.

Sarà proprio lei, oggi pomeriggio, ad aprire il forum Tdlab 2023. Domani, invece, il leit motiv del dibattito sarà calibrato sull’alleanza tra scuola e mondo del lavoro: tra i relatori, anche Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale. Confronto a tutto tondo, con le testimonianza di Imprenditrici, docenti universitarie e manager.