Donne e disoccupazione Siamo una realtà virtuosa

di Luca Amodio

In provincia di Arezzo il tasso di disoccupazione femminile è il più basso di tutta la Toscana nel 2022. E’ solo il 5,1%, due punti percentuali in meno rispetto alla media regionale e sostanzialmente in linea con quello maschile che anzi è di uno "zero virgola" in più, cioè il 5,2%. Un’anomalia quest’ultima rispetto tutte le altre province toscane dove la disoccupazione femminile è più alta di quella maschile: in alcuni casi anche di diversi punti percentuali come a Grosseto (3,9% quello maschile contro l’8,5% femminile) o Pistoia (4,8% contro 8,8%). Lo raccontano i dati pubblicati dall’ufficio statistica della Regione Toscana che ha elaborato il materiale Istat su forza lavoro e occupazione per l’anno appena trascorso attraverso una rilevazione campionaria.

Ma facciamo un passo indietro. Il tasso di disoccupazione esprime la percentuale della forza lavoro – che raggruppa gli occupati e chi cerca lavoro – che è senza un’occupazione. E’ quindi un termometro che misura la disoccupazione in un territorio: più alto è, più alta è la quota della popolazione senza un lavoro. In Italia (e in Toscana) la disoccupazione femminile è più alta di quella maschile e ciò non è che la spia di un problema di pari opportunità tra uomo e donna nel mondo del lavoro. Il dato aretino invece mette in evidenza una felice controdenza rispetto al trend generale e suggerisce una situazione di "parità", dove le donne non incontrano più ostacoli rispetto agli uomini nel lavoro.

Ma il discorso non può certo essere liquidato ad un numero che come tale presenta diversi limiti. Ad esempio, il tasso di disoccupazione non tiene conto degli scoraggiati cioè chi ha smesso di cercare lavoro: in altre parole, conteggia solo i disoccupati che stanno cercando un’occupazione. E poi secondo le definizioni ufficiali, vengono considerati occupati anche coloro che hanno lavorato soltanto un’ora a settimana. Insomma, un indicatore senza altro prezioso ma che non fornisce alcuna informazione sulla qualità del lavoro né sul salario.

Ma continuando a guardare le tabelle, sempre per il 2022, è incoraggiante anche il tasso di occupazione femminile, che indica invece il rapporto tra le donne che lavorano sul totale. In questo caso è pari al 62,8%, secondo in tutta la regione soltanto a Firenze dove si attesta al 69,1%. Situazione diversa, se non opposta, però per quanto riguarda l’occupazione femminile giovanile, tra i 15 e i 24 anni, che è la seconda più bassa in regione (15,2%), qualche punto sopra Lucca (11,4%). Se si guarda invece al tasso di occupazione tra i giovani uomini la quota sfiora i 40 punti percentuali rappresentando il valore più alto della Regione.

La discrepanza tra la quota blu e rosa è difficile da spiegare in assenza di altri indicatori.

Trattandosi anche di giovanissimi, teenagers, incidono molti fattori come il tasso di abbandono scolastico (più alto per i maschi) e la quota di iscrizione all’università (più alta per le ragazze) che potrebbe spiegare perché sono di più i giovani uomini a lavorare piuttosto che le donne: un’ipotesi è che le ragazze, proseguendo gli studi di più, entrino nel mondo del lavoro più tardi.