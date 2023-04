Donazione Rotary a neonatologia Tre lettini per la rianimazione

Nuova culla neonatale con ventilatore e monitor da usare per la rianimazione dei neonati al San Donato. Una donazione da circa 14mila euro fatta dalla Usaid-Rotary International tramite i service della nostra città. Strumenti all’avanguardia, che sono arrivati nel 2021 e grazie ai quali è stato già possibile salvare diverse vite di bambini, nati prematuri o con qualche difficoltà.

"Nel nostro ospedale - spiega la dottoressa Letizia Magi direttore di Neonatologia e terapia intensiva neonatale del San Donato - nascono ogni anno 1500 bambini e di questi 270 hanno bisogno delle cure e delle attenzioni di Neonatologia. Questa nuova culla è un sistema di rianimazione mobile e può essere spostata ovunque serva. E ci consente di metterci il bambino quando ancora è attaccato al cordone ombelicale della mamma". Oltre alle culla Lifestart è arrivato anche un monitor per la rianimazione del neonato.

Soddisfazione per questo progetto anche dai dirigenti dei Rotary Club di Arezzo.

"Siamo orgogliosi di essere riusciti a donare all’ospedale culla e monitor - dice Alberto Papini presidente del Rotary - apparecchiature all’avanguardia da utilizzare come primo soccorso e per la tutela dei neonati". "Durante la pandemia la Usaid (l’Agenzia Federale statunitense per lo sviluppo internazionale) ci ha assegnato importanti fondi e noi abbiamo pensato di utilizzarli per l’acquisto di queste culle neonatali per diversi ospedali d’Italia, tra cui anche il San Donato".

Alla cerimonia di presentazione della nuova culla neonatale ieri mattina al San Donato era presente anche l’ispettore della Rotary Foundation, la statunitense Tiffany Miller, che ha visitato Neonatologia e incontrato il direttore dell’ospedale Barbara Innocenti.

So.Fa.