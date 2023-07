Donazione Lions: Frigoemoteca tecnologica all'Ospedale di Cortona Centro

CORTONA

Il centro trasfusionale dell’ospedale Santa Margherita di Fratta può oggi contare su una nuova e tecnologica frigoemoteca. Un importante strumento donato dai club Lions. "È una donazione importante, un macchinario dal valore di oltre 4.000 euro – spiega il direttore Asl Tse Antonella Valeri – che va a sostituire quello più datato presente al centro. Ringraziamo i Lions per l’attenzione dedicata anche a questo presidio e per la consueta collaborazione con l’azienda sanitaria per portare migliorie e ammodernamenti nelle nostre strutture". La donazione della frigoemoteca si inserisce in una più vasta serie di iniziative dei Lions della Valdichiana e del Valdarno dirette ai presidi socio-sanitari dei rispettivi territori.

Iniziative attuate in questo caso grazie al contributo della Fondazione dei Lions, la Lions Club International Foundation, che ha destinato fondi da utilizzare per iniziative condivise da più Club in questo caso: Il Lion club Cortona Corito Clanis, il Lion club Cortona Valdichana Host, il Lion club Lucignano e Val d’Esse, unitamente a quelli del Valdarno, ovvero il Lion Club Valdano Host e il Lions Club Valdarno Masaccio. La nuova frigoemoteca è un dispositivo di ultima generazione dotato di 5 cassetti, allarmata, collegata ad un sistema di rilevazione delle temperature, uno strumento innovativo importante.

"Per l’individuazione della frigoemoteca abbiamo fatto direttamente riferimento alla direzione aziendale della Asl – spiega la presidente del club capofila Lions Franca Materazzi – che attingendo al proprio piano investimenti ci ha indicato questa apparecchiatura come prioritaria da acquistare per l’ospedale della Valdichiana aretina, un dono che ci regala particolare soddisfazione perché dai contatti con i responsabili delle strutture, cui la frigoemoteca è destinata, abbiamo capito l’importanza della stessa".

La.Lu.