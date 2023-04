Donatori, la beffa del mini panino Lettera a D’Urso: "Serve la giunta" E il caso scatena la solidarietà

di Gaia Papi

Lontani i tempi in cui la Primetta chiedeva "Quanto la vuoi cotta?", riferito alla bistecca con l’osso offerta ai donatori dopo il prelievo come colazione, insieme a pane e contorno. Oggi, ai 4 euro di voucher, non è nemmeno possibile aggiungere qualche euro per rendere più sostanziosa la colazione di chi ha appena donato il proprio sangue per salvare vite. Erano gli anni ‘80 quelli della "bistecca", periodo in cui inizia a donare Marco Magrini che sulla pagina Facebook di "Sei di Arezzo se" ha scritto una lettera aperta al direttore generale dell’Asl D’Urso il quale ha ha prontamente risposto. Ma andiamo per ordine. Fa da corredo alla lettera una foto con un panino di medie dimensioni e una bottiglia d’acqua: "nella foto", scrive Magrini, il ’fiero pasto’ che ho ottenuto a fronte di una donazione di 450 grammi di sangue. Come si vede ho allegato lo scontrino, senza alcun riferimento alla polemica sui prezzi del bar dell’ospedale. La cosa singolare, che si è ripetuta nelle ultime donazioni, è stata l’impossibilità di poter aggiungere denari ai 4 euro del buono. In altre parole, come si suol dire ad Arezzo, non è stato possibile fare la giunta", continua il donatore.

"È ormai acqua passata la colazione con bistecca, pane e contorno. Viene da sorridere quando oggi, prima di avviare la procedura, gli operatori del centro trasfusionale (sempre gentili e premurosi) chiedono: L’ha fatta colazione ? Quasi un monito per quello che succederà al bar" scrive ironico. "Direttore, vorrei che prendesse a cuore il problema della giunta". Aggiungere 1-2 euro al buono potrebbe consentire al donatore di acquistare un panino un pò più grande e magari prendersi un caffè".

Il post ha incassato molti commenti a sostegno. Tra gli interventi anche quello di D’Urso. "Ricordo con affetto e un pò di nostalgia i tempi in cui la signora Primetta, per noi era la signora Marina, poco cambia, chiedeva a mio padre, con voce riconoscente quanto volesse cotta la bistecca che gli spettava a seguito del suo gesto di donazione" scrive D’Urso. E prosegue: "Ecco qual è oggi il diritto del donatore: l’Azienda sanitaria rimborsa al fornitore che ha vinto la gara per la gestione del bar, 4 euro per la colazione del donatore. Include: una bevanda a scelta tra caffè, thé, cappuccino, succo o yogurt; due pezzi dolci o un pezzo salato; una bottiglietta d’acqua. Oltre questa cifra e a questi prodotti il donatore può acquistare a parte ulteriori cibi o bevande che desidera". E infine: "Avrò cura di informarmi dalla ditta che gestisce il bar, sulla sua specifica richiesta e di farle sapere".