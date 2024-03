Don Chisciotte Storie di latta e di lotta, l’omaggio a Cervantes

Un nuovo appuntamento con il teatro ragazzi al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: oggi domenica 10 marzo, alle 17, la compagnia Nata Teatro porta in scena Don Chisciotte Storie di latta e di lotta, omaggio al capolavoro di Cervantes.

Con la forza della fantasia, oggetti di uso comune compongono l’universo di Don Chisciotte e Sancho Panza, in giro per il mondo a caccia di ingiustizie, torti da sanare, deboli da difendere e giganti da sconfiggere.

Il sapiente gioco di suggestioni teatrali e musicali, apparizioni misteriose, movimenti scenici e l’uso dei burattini portano a un finale poetico e illuminante che tramanda il messaggio di quest’opera immortale: continuare a credere nei propri valori, nei propri ideali, nelle proprie lotte affinché ogni donna e uomo possa essere il sovrano della sua stessa vita.

Lo spettacolo, scritto da Cinzia Corazzesi, vede in scena la stessa Corazzesi con Andrea Acciai, diretti da Mirco Sassoli; i burattini sono stati creati da Cesare del Brenna, le scene sono di Sara Lovari, le luci di Emilio Bucci.

Nata – Nuova Accademia del Teatro d’Arte Aps – fin dalla sua nascita, nel 1988, ha preso spunto dalla drammaturgia contemporanea, dai grandi classici e dal teatro danza per mettere in scena spettacoli per tutti, grandi e piccoli.

La stagione del Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è curata dall’Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, con la direzione di Lucia Franchi e Luca Ricci, con il contributo del Comune di Castiglion Fiorentino, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Unicoop Firenze e Pasta Toscana, e in collaborazione con Pro Loco Castiglion Fiorentino e La Piccina.