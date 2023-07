Don Alvaro Bardelli, l'istituzione di Arezzo, "Paradossalmente è stato il momento più ricco del mio ministero"

Lo smarrimento della pandemia, la città "chiusa", deserta, muta. Don Alvaro ha preso per mano gli aretini. "Paradossalmente, è stato il momento in cui ho potuto esercitare il mio ministero ad ampio raggio. Grazie a Telesandomenico e Teletruria nei mesi di lockdown ho potuto parlare a migliaia e migliaia di persone tutti i giorni. è stato il momento più ricco del mio ministero, quello di maggiore evangelizzazione". Oggi prosegue il suo viaggio tra la gente con la consapevolezza che "ogni giorno, ogni Messa è per me un traguardo". Ad Arezzo don Alvaro Bardelli è arrivato il 5 luglio di trentuno anni fa e per moltissimi aretini è "un’istituzione".