Domeniche del dialogo Ultimo incontro stasera all’Aurora

Questa sera alle 21, nella terrazza all’aperto davanti al circolo Aurora in piazza S.Agostino, ultimo appuntamento di Dialogo Filosofico. Ci sarà Luca Dilillo da Catania per l’incontro Esiste una missione sovrapersonale? La domanda sarà interrogata in senso filosofico, declinandola in ulteriori quesiti. Prima di tutto, cos’è una missione? E in che modi possiamo intendere la nozione di sovra personalità? Infine, se, quando e in che misura possiamo dirci in missione? Per informazioni e prenotazioni: 3484741050, al termine sarà servita della frutta.