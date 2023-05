Domeniche del dialogo oggi l’incontro con Stefano Gonnella

Tornano le Domeniche del dialogo. Oggi 14 maggio alle ore 18 presso il Circolo Culturale Aurora di Piazza Sant’Agostino ad Arezzo, si svolgerà il penultimo appuntamento del primo ciclo di incontri pubblici di pratica filosofica a cura di Stefania Maggini.

Tema di questa domenica: La sedia del filosofo – Quali sono i presupposti quotidiani del pensiero? con l’aretino Stefano Gonnella – Ricercatore di Filosofia dell’Università di Siena. Stefano Gonnella orchestrerà una esplorazione concettuale a proposito di cosa siamo assolutamente certi e non mettiamo mai in discussione, su cosa poggiano queste certezze e se la riflessione filosofica riesce a confermare o smentire le nostre credenze di base. Per informazioni e prenotazioni: 3484741050. Al termine assaggio di cucina macrobiotica a cura di Josephin Cassisa, da prenotare al: 3396197217. L’evento si sovlge in collaborazione con alcuni docenti di Filosofia del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, Campus di Arezzo e InArceDantis - Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo.